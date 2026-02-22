ロバーツ監督が「WBC、グッドラック」【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）山本由伸投手が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となったエンゼルス戦に先発した。味方のエラーによる失点もあったが、1回2/3で30球を投げ、3安打2失点（自責1）で降板した。試合後、山本からツッコミを受けたデーブ・ロバーツ監督が取材でとぼける場面があった。今季初実戦を終えた山本は「監督にグッドラックっ