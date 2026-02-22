ロバーツ監督が降板後に「WBC、グッドラック」と発言

【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）

山本由伸投手が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となったエンゼルス戦に先発した。味方のエラーによる失点もあったが、1回2/3で30球を投げ、3安打2失点（自責1）で降板した。試合後、山本からツッコミを受けたデーブ・ロバーツ監督が取材中にとぼける場面があった。

今季初実戦を終えた山本は「監督にグッドラックって言われましたけど、もう1試合あるんで（笑）。はい。ま、しっかり練習して、頑張りたいと思います」と、ロバーツ監督から言われたことを明かしていた。そして「最初何の話をしてるか分かんなかったんで、ま、マウンド降りながら『これ最後だと思ってんのかな』っていう」と、報道陣を笑わせた。

オープン戦では27日（同28日）のジャイアンツ戦に登板が見込まれている。それに対しロバーツ監督は「彼が言ってたの!?（笑）」とすっとぼけ。「そうなの!? ハハハ」と大笑いしていた。

続けて報道陣から金曜日に登板することを伝えられると「Oh good!! 知れてよかったよ！」と大爆笑。「（WBCのことを伝えるのを）忘れたくなかったんだよ！ （次回登板が）確定してよかったよ！ グレート！」と最後まで上機嫌だった。

登板自体は2回に味方の失策もあり3安打2失点（自責1）で途中交代。それでも「よかったと思う。初回は簡単に片付けた。初回と2回の間で時間が結構あったから、それが影響したのかもしれない。イニング間の時間、そして30球を投げたからもう十分だと思った。今日はもっと投げさせる必要はないと感じたよ」と語った。（Full-Count編集部）