ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、男子シングル金メダリストのミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）の出番では衝撃展開が待っていた。パンダの着ぐるみ姿で映画「カンフー・パンダ」の音楽とともにコミカルな演技を披露。大きな着ぐるみ姿にも関わらず、軽やかにジャンプを決めて、ガッツポーズ。客