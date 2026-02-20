フィギュア五輪女王リウの衝撃始球式をMLB公式が再注目MLBも“偉業”を称えた。フィギュアスケート女子のアリサ・リウ（米国）が、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した快挙を受け、MLB公式X（旧ツイッター）が過去に披露された衝撃の始球式を動画で紹介。マウンド上で回転ジャンプを決めてから投じる離れ業に「体幹もコントロールも別次元。さすが金メダリスト」などと大きな反響を呼んでいる。リウは昨年5月7日（日本