フィギュア五輪女王リウの衝撃始球式をMLB公式が再注目

MLBも“偉業”を称えた。フィギュアスケート女子のアリサ・リウ（米国）が、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した快挙を受け、MLB公式X（旧ツイッター）が過去に披露された衝撃の始球式を動画で紹介。マウンド上で回転ジャンプを決めてから投じる離れ業に「体幹もコントロールも別次元。さすが金メダリスト」などと大きな反響を呼んでいる。

リウは昨年5月7日（日本時間8日）、セントルイスでのカージナルス対パイレーツ戦に登場。背番号「26」のユニホーム姿でマウンドに上がると、投球直前に鋭く踏み切り、“ダブルアクセル”を披露した。着地後、その勢いのまま右腕を振り抜き、捕手のミットへ真っ直ぐにノーバウンド投球を届けた。

氷の上でなくても変わらぬ回転速度と、直後の安定した投球に球場は大きな拍手に包まれた。そこから約9か月後、今月19日（日本時間20日）に金メダルを手にしたリウに対し、MLB公式も「このファーストピッチは金メダル級だ」と綴って祝福。野球場で見せた圧倒的なパフォーマンスを再び紹介した。

SNS上のファンからは「始球式で3回転とか、身体能力バグりすぎでしょ」「まさに氷上の妖精がグラウンドに舞い降りたような圧巻のパフォーマンスでしたね」「マウンドでダブルアクセル降りてからのナイスピッチ……かっこよすぎて震えた」「ホント回転力ハンパない！ すげー！」「氷の上でなくてもできるんだ！ すご〜い」「回転ジャンプで始球式!? 金メダリストすぎる……」「体幹バケモンすぎる」「フィギュア式投法、大谷も打てない？」といった驚きの声が相次いだ。（Full-Count編集部）