クロスリアリティ(XR)デバイス向けのOS「Android XR」に対応したGoogle初のAIスマートグラスは2026年に登場が予定されています。スマートグラス向けアプリの開発者用に設計ドキュメントや開発ツールが公開されており、そこからスマートグラスの設計や操作方法を読み取ることができます。Design principles | AI Glasses | Android Developershttps://developer.android.com/design/ui/ai-glasses/guides/f