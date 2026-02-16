ChatGPTやGeminiといった対話型生成AI（人工知能）サービスを使うようになった人は多いと思います。近年、ビジネスの現場でも、AIは単なる「便利な技術」から、文房具のように欠かせない業務効率化の標準ツールとなりました。【画像で見る】「えっ…知らないと懲戒処分に！？」これが会社でAIを使うときに必要な“心構え”です！一方、企業によっては業務時にAIツールの使用を許可していないケースもあるため、注意が必要で