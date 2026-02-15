松井氏が2日間の激励を終了「ただただ幸運を祈る」日米で活躍した松井秀喜氏が15日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿を訪問し、ナインを激励した。日本代表のウェアで登場し2日間の日程を終えた。「この大会（WBC）に出た経験がないですし、私の方からアドバイスできることではないと思います」としつつ「ただただ幸運を祈る、頑張ってほしいな」とエールを送った。松井氏は井端監督の要請で14日、15日に侍ジャパンの選