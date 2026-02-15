松井氏が2日間の激励を終了「ただただ幸運を祈る」

日米で活躍した松井秀喜氏が15日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿を訪問し、ナインを激励した。日本代表のウェアで登場し2日間の日程を終えた。「この大会（WBC）に出た経験がないですし、私の方からアドバイスできることではないと思います」としつつ「ただただ幸運を祈る、頑張ってほしいな」とエールを送った。

松井氏は井端監督の要請で14日、15日に侍ジャパンの選手を激励。激励後、臨時アドバイザーを務めているダルビッシュ有投手（パドレス）と談笑し、打撃練習も視察。佐藤輝明内野手（阪神）にアドバイスを送る場面もあった。

直前には巨人のキャンプを視察。松井氏は「今の日本のリーグにいるトップの選手たちを見て、尚且つその前はジャイアンツの選手を見て。そこにも当然ですけど、多少の差を感じました。普段メジャーにいる選手たちを見ている自分の目もありますし、そういう自分の中での選手の違いを感じました」と勉強になったと明かした。

今大会は米国も“愛弟子”アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が主将を務めるなど、最強の布陣を敷いている。「優秀なスコアラーがいるのに、僕の意見なんて必要ないでしょう」と、松井氏はあくまで“激励”の姿勢を崩さなかった。

決勝ラウンドは米マイアミ州で行われる。「多分ニューヨークを離れられないので。こう見えて忙しいんです」とジョークを飛ばし、「テレビで応援します」と明かした。（Full-Count編集部）