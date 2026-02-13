贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。おいしくて、かわいいスイーツが大好きなESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べて「これはおいしい！」と感じたお菓子をピックアップ。開封から食べた感想までをリアルにレポートします。今回は、ウィーンの老舗洋菓子店の定番チョコレート。長く愛され続ける理由を、じっくり味わってみましたよ。※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「こ