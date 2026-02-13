贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。おいしくて、かわいいスイーツが大好きなESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べて「これはおいしい！」と感じたお菓子をピックアップ。開封から食べた感想までをリアルにレポートします。今回は、ウィーンの老舗洋菓子店の定番チョコレート。長く愛され続ける理由を、じっくり味わってみましたよ。

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】猫のイラストに注目

デメル「ソリッドチョコ猫ラベル ミルク」

バレンタインが明日に迫る中、2月22日の猫の日も意識したい…そんな私のわがままを叶えてくれる商品を見つけました。

ウィーン王宮御用達として知られる、老舗洋菓子店「デメル」の「ソリッドチョコ猫ラベル ミルク」（￥2592）です。

●まずはパッケージをチェック！

目を引くのは、なんといっても愛くるしい猫のイラスト。どこか気品がありつつ、愛嬌のある表情で描かれていて、デメルらしい、上品さとかわいさのバランスが印象的です。

よく見ると、猫たちの舌は金色。パッケージにある「LES LANGUES DORÉES」はフランス語で「金色の舌」という意味だそう。そんな遊び心も感じられるデザインです。

贈る側が「これ見てよ〜」と言いたくなるような、会話のきっかけをつくってくれるパッケージです。

見た目の美しさは抜群。まずはじっくり眺めてみて

箱を開けると現れるのは、つややかなミルクチョコレートがずらり。無駄のないシンプルな佇まいで、表面はびっくりするほどなめらかです。

最初は「小ぶりかな？」と思いました。

でも、手に取ってみると、ソリッドチョコならではのきちんとした厚みがあって、「1枚でも満足感のあるチョコだな」と思わされます。

●ぱきっと割れる心地よさと、なめらかな口どけ

手で割ってみると、想像以上に「ぱきっ」と心地よい音。この感触だけでも、少し気分が上がります。

口に入れると、最初はしっかりとしたチョコレートの存在感。そこから体温でゆっくりと溶けていき、ミルクのコクとやさしい甘さが広がります。

甘すぎず、後味はとてもなめらか。さすが長年愛されている定番だけあって、派手さはなくても、安心感のあるおいしさです。強いて言えば、繊細なチョコレートなので、持ったときにすぐ溶けてしまうのが、惜しいポイント。でも、それすらも楽しみ方のひとつかもしれませんね。

少しずつ食べられるので、今日はここまで、という区切りがつけやすいのもポイント。「今日はがんばった」という日の、自分への小さなごほうびにも向いています。今年のバレンタインに手に取ってみてはいかがでしょうか？

・ソリッドチョコ猫ラベル ミルク￥2592（デメル）

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください