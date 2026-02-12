Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが2026年2月3日、都内で行われた「オバジ 新商品・25th スペシャルメッセンジャー発表会」に出席。スキンケアブランド・オバジの“25thスペシャルメッセンジャー”に就任した山田さんが“美肌の秘訣”などを語った。【写真】肌年齢の診断の結果が「24歳」と発表され、「いいですね〜！うれしい！」と喜ぶ山田さんオバジの“25thスペシャルメッセンジャー”に就任した山田涼介さん健康的な素肌を目指し