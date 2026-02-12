山田涼介がオバジのよさを実感。肌年齢マイナス8歳の診断結果に大喜び！気になる“美肌の秘訣”とは？
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが2026年2月3日、都内で行われた「オバジ 新商品・25th スペシャルメッセンジャー発表会」に出席。スキンケアブランド・オバジの“25thスペシャルメッセンジャー”に就任した山田さんが“美肌の秘訣”などを語った。
【写真】肌年齢の診断の結果が「24歳」と発表され、「いいですね〜！うれしい！」と喜ぶ山田さん
健康的な素肌を目指して25年歩み続けてきたオバジは、2月10日に「オバジCセラム」シリーズをリニューアル発売(※ドラッグストア・バラエティショップで全国発売を開始)。
同シリーズは、ピュアビタミンCの高濃度配合にこだわり、顔のくすみ、毛穴やキメの乱れなど、さまざまな肌悩みに合わせて“ビタミンCの濃度別”で製品を展開。「オバジC5セラム」(12ミリリットル/3300円)、「オバジC10セラム」(12ミリリットル/4400円)、「オバジC10セラム ラージ」(26ミリリットル/7700円)、「オバジC20セラム」(15ミリリットル/8800円)、「オバジC25セラム ネオ」(12ミリリットル/1万1000円)をラインナップ。
新しくなる同シリーズには、ピュアビタミンCを配合した美容液を角層の奥深くまでぐんぐん届けるディープCポーターを配合している。さらに、アドバンスドCコントロールEXの配合により、肌表面から角層のすみずみまで浸透。ユーザーの肌を、透明感(※)あふれる隙のない“発光素肌”へ導く。
※潤いによる透明感のこと。
発表会に登場した山田さんは、MCからお気に入りアイテムを聞かれ、「ほとんど全部使っているんですけど、僕が長く愛用しているのは『オバジC25セラム ネオ』。使い心地が素晴らしくて、柑橘系のすごくいい香りで。あと、手に出したときにちょっとトロッとするんですけど、使ってみるとサラッとしている。夜、ベタつくのは嫌なんですけど、寝る前とかにもすごくよくて。けっこう使わせてもらっています」と回答。
また、事前に行ったという肌年齢の診断の結果が「24歳」と発表され、実年齢より8歳若かったことがわかると、「いいですね〜！うれしい！本当ですか？」とニッコリ。「(製品を開発する)ロート製薬の方々も(結果が出たとき)思わず一斉に拍手をして、『こんなにいい結果は見たことがない』とおっしゃっていたそうです」と、MCが裏話を明かすと、山田さんは「日ごろからオバジさんを使っているおかげだと言っても過言ではないかな。今のウチの若い子たちにも、まだまだ負けずに頑張りたいなと思います！」と、今後の美肌作りについても意気込んでいた。
そして、“美肌の秘訣”を問われると、「ビタミンC」と回答。「オバジを使って外からビタミンCを、そして僕は、体の中からもビタミンCを摂取しているので、今の(診断結果の)“24歳”っていう若さが保てているなと(笑)。ビタミンCという成分は肌をキレイに保つうえで、一番欠かせない成分なのかなという風に思います」と力強くコメントしていた。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
