ＮＰＢエンタープライズは１１日、巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が、侍ジャパンの２月の宮崎キャンプ（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に激励に訪れる日程が１４、１５日の２日間に決まったと発表した。井端監督が就任時から描いていたプランで、先月の会見で指揮官は「自分が監督就任してからずっとお願いしていた案件で、非常に来ていただけるというところではあ