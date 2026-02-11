エンゼルス菊池雄星投手（34）が11日、著書「こうやって、僕は戦い続けてきた。“理想の自分”に近づくための77の習慣」（PHP研究所）の発売記念オンライン囲み取材に参加。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を米動画配信大手「ネットフリックス」が日本国内で独占配信することについて、思いを語った。ネトフリの独占配信についての思いを聞かれると、「1人でも多くの方々に見ていただける