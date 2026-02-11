高校生を対象に救急法の技術や知識を競う大会が大分市で11日開かれ、参加者が日頃の成果を披露しました。 【写真を見る】高校生が救急法の技術や知識を競う“いざって時”備えて、青少年赤十字救急法大会大分 この大会は高校生に救命措置の正しい技術と知識を身につけてもらおうと、日本赤十字社県支部などが毎年開催しています。 会場の大分東明高校には、県内10校から17チーム・51人が出場し、実技と筆記の競技に取