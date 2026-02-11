ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）が、28番滑走で登場。4回転ジャンプやバックフリップで観客を魅了した。108.16点のハイスコアで堂々の首位発進を決めた。団体フリーから中1日の強行軍も、マリニンには関係なかった。圧巻の演技で、五輪2冠へ好発進だ。大技4回転アクセルは回避