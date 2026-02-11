骨肉の争い──水面下で進んでいた「第２幕」昭和の歌謡史に金字塔を打ち立て、『瀬戸の花嫁』や『よこはま・たそがれ』といった不朽の名曲を世に送り出した作曲家・平尾昌晃さん。79歳でこの世を去ってから８年余りが経ち、その輝かしい功績の裏側で「60億円」とも称される遺産を巡る泥沼の争いが繰り広げられてきた。当初は、後妻のAさんと、前妻との間にもうけられた３人の息子たちとの関係は円満だった。しかし、平尾さんが亡