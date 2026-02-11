10日午前、神奈川県の観光地・箱根町で、断水が発生しました。午後6時ごろに一度復旧しましたが、その後再び断水し、現在も水が出ない状態が1300世帯で続いています。原因は、水道管の凍結と“雨不足”だとみられています。■箱根で大規模断水温泉宿泊施設は…観光客でにぎわう神奈川県の温泉街、箱根町。しかし、多くの店が…。並木雲楓フィールドキャスター「こちらのお店、断水のため休業となっています」「こちらにも営業中