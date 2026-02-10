松井秀喜氏の臨時コーチ就任にファン歓喜風格が漂う「臨時コーチ」が、宮崎で笑顔を見せつけた。巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏が10日、巨人が春季キャンプを行うサンマリンスタジアムに姿を見せた。2年ぶり5度目となる臨時コーチに就任し、古巣で躍動する選手たちにアドバイスなどを送った。51歳となった今でも、変わらない雰囲気でグラウンドに立った松井臨時コーチ。今後は12日までの3日間で巨人を指導する。