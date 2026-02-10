¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥±¥¤¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼Î®½Ð¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ70»î¹çÊ¬¿·´ÆÆÄ¤Î26Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ø¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡½¡½¡£ºòµ¨¤Ï»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç2°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿DeNA¡£ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤³¤½¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòµ¨¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤Åê¼ê¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤Î3¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÂàÃÄ¡£Âç¤­¤Ê¡È·ê¡É¤òËä¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡½¡½¡£¤³¤Î³°¹ñ¿Í3¿Í