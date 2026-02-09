MLB¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¡ÈºÇÂ®¡ÉÃË¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¶½Ê³ËÜ¿Í¤âÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥àOB¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬9Æü¡¢SNS¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¡¢ÂçÊªÁª¼ê¤È¤ÎÁø¶ø¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ò¤£¤£¤£¤£¤¤!!¤·¤«¤â¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÎÀ¨¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤ÇÁáÄ«5»þ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À