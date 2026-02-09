¸µ¥Ï¥àÀï»Î¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¤Ò¤£¤£¤£¤£!!¡×¡¡¡È²øÊª¡É¤È¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×
MLB¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¡ÈºÇÂ®¡ÉÃË¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¶½Ê³
¡¡ËÜ¿Í¤âÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥àOB¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬9Æü¡¢SNS¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¡¢ÂçÊªÁª¼ê¤È¤ÎÁø¶ø¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ò¤£¤£¤£¤£¤¤!!¡¡¤·¤«¤â¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¡À¨¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤ÇÁáÄ«5»þ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¿ùÃ«»á¤ÎÎÙ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¹äÏÓ¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥óÅê¼ê¡£¿ùÃ«»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¦¤½¤À¤í¡Ä¡Ä¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö´ñÀ×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤â¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Ï¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ºÇÂ®105.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó170.3¥¥í¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¤Ç¡¢37ºÐ¤Îºòµ¨¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç67»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£5¾¡3ÇÔ¡¢32¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.17¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë²øÊªº¸ÏÓ¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤Ë¡¢Åê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï°ìÁØºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È¶¦±é¡É¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î´ñÀ×¡¡·ý»Î¤¯¤óÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ë±¿¤Ç¤¹¤Í¡¡»ý¤Ã¤Æ¤ëÃË¡ª¡×¡Ö¿ùÃ«¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡ªºÇ¹â¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¾Ð¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¡£¶öÁ³¤¬À¸¤ó¤À¡È´ñÀ×¤ÎÁø¶ø¡É¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë