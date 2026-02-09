「ガールズ広島」＆「オール広島ガールズ」の選考練習会をカープ屋内練習場で開催広島が、小学生女子軟式野球選抜チーム「ガールズ広島」及び中学生女子軟式野球選抜チーム「オール広島ガールズ」選考練習会の参加者を募集している。いずれも全国大会出場のために結成される選抜チームで、2月20日を手始めにカープ屋内練習場で実施される。小学生チームの「ガールズ広島」は、滋賀県で8月21〜27日に開催予定の「NPBガールズト