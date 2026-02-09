「ガールズ広島」＆「オール広島ガールズ」の選考練習会をカープ屋内練習場で開催

広島が、小学生女子軟式野球選抜チーム「ガールズ広島」及び中学生女子軟式野球選抜チーム「オール広島ガールズ」選考練習会の参加者を募集している。いずれも全国大会出場のために結成される選抜チームで、2月20日を手始めにカープ屋内練習場で実施される。

小学生チームの「ガールズ広島」は、滋賀県で8月21〜27日に開催予定の「NPBガールズトーナメント2026」に出場する。監督は球団OBの桑原樹氏が務める。

中学生チームの「オール広島ガールズ」は8月20〜26日に京都府で開催される「第11回全日本中学生女子軟式野球大会（SPトーナメント）」に出場する。球団OBの浅井樹氏が指揮を執る。

対象は広島県内の女子選手。どちらも2月20日、同25日、3月5日、同18日、同24日にカープ屋内練習場で午後6時から行われる。複数回の参加が可能で、小学チームは4月中旬まで、中学チームは5月まで開催予定となっている。

希望者は広島球団公式HP内にある「選考会申し込みフォーム」から応募する。球団は「野球をプレーしたい女性がいつまでも野球を継続できる環境づくりを応援しています。選考会ですが、女子選手同士の交流の場となり、コミュニティが拡がっていくことを最大の目的としておりますので、気兼ねなくご参加ください」としている。（First-Pitch編集部）