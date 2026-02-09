大阪桐蔭元主将・廣畑実さん推奨…可動域を広げ強く振る感覚を養うドリルホームランを打つために大きく体を動かそうとすると、バランスを崩すなどして怪我をするリスクがある。体を適切に使って飛距離アップを実現するにはどうすればよいか。大阪桐蔭高校時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導する廣畑実さんは、可動域を最大限に広げつつ強く振る感覚を養う「片手フォロー」ドリルを推奨している。このドリルの