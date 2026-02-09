大阪桐蔭元主将・廣畑実さん推奨…可動域を広げ強く振る感覚を養うドリル

ホームランを打つために大きく体を動かそうとすると、バランスを崩すなどして怪我をするリスクがある。体を適切に使って飛距離アップを実現するにはどうすればよいか。大阪桐蔭高校時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導する廣畑実さんは、可動域を最大限に広げつつ強く振る感覚を養う「片手フォロー」ドリルを推奨している。

このドリルの目的は、技術的な修正というよりも「ホームランを打つ枠組み」を作ることにある。実際の打撃では行わないような大きな動きを取り入れることで、胸をしっかり開き、可動域を広げることができる。廣畑さんによると、身体を十分に動かせないまま強く振ろうとすると怪我につながるという。

手順はまず、バットを肩に乗せて構える。これが一番シンプルで分かりやすい。そこから前傾姿勢を取り、テークバックで身体を捻る。始動と同時に、前足のかかとを強く踏み込みながら、バットを振り上げていく。目指すのは左打者ならライトスタンド、右打者ならレフトスタンドだ。豪快にバットを放り投げるようなイメージでスイングする。

最重要ポイントはフォロースルーの形だ。バットは必ず「後ろ足までつく」ところまで回し切る。バットを離した後ろの手は「前の肩に触っておく」状態にする。このフィニッシュを作ることで、大きな回旋動作と胸の開きが自然と生まれる。後ろの手を離すのは、両手で持つよりも可動域が広がり、スムーズに大きく振れるからだ。

使用するバットは「本当に軽いバットで構わない」と廣畑さん。重い場合はバットに振り回されてしまうが、軽ければ幼児や小学校低学年の選手でも「強く振れる感覚」を掴むことができる。回数は1セット10回程度で十分。全力で大きく振るため、数回で筋肉痛になるほどの負荷がかかる。このダイナミックな素振りを継続し、ホームランを打てる身体操作を身に付けてほしい。（First-Pitch編集部）