衆院選投開票日の８日、島根県と鳥取県の投票所では、大雪の影響で投票時間の変更があった。鳥取県では、大山町の投票所１か所で、午前７時の投票開始時間を２時間遅らせる措置を取った。事務職員が、雪の影響で投票所に到着できず、除雪作業が間に合わなかったという。三朝町の投票所１１か所では、投票終了時間を２時間繰り上げて、午後６時に閉鎖する。日没後に有権者が投票に訪れるのは危険が大きいと判断した。島根県