大阪桐蔭OBの生島峰至さんが解説…こねるスイングを長所に変えるティー打撃打撃指導でネガティブな表現として「手首をこねる」がある。引っ掛けてボテボテのゴロになった時、多くの指導者は手首の動きを矯正しようとする。だが、大阪桐蔭高出身で愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営する生島峰至さんは、「手首をこねる選手は、ヘッドを返す能力が元々高い」と説明。問題は「打つポイント」にあるという。手首をこねる原