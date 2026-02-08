大阪桐蔭OBの生島峰至さんが解説…こねるスイングを長所に変えるティー打撃

打撃指導でネガティブな表現として「手首をこねる」がある。引っ掛けてボテボテのゴロになった時、多くの指導者は手首の動きを矯正しようとする。だが、大阪桐蔭高出身で愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営する生島峰至さんは、「手首をこねる選手は、ヘッドを返す能力が元々高い」と説明。問題は「打つポイント」にあるという。

手首をこねる原因について、生島さんは「ポイントに対してバットを出しにいっている」ことと分析する。ボールを投手側で捉えようとして体から離れた位置に手を伸ばすと、スイング軌道は背中側（引っ張り方向）へ急激に巻き込む形になり、インパクトの手前で手首が返ってしまう。これが「こねる」の正体だ。

では、どうすれば改善できるのか。答えはシンプルで、「ポイントを近くすること」。手首をこねる選手は、すでにヘッドを返す（リストターン）動きが身についている。タイミングが「早すぎる」だけなので、対処法は打つポイントを体の近くに持ってくること。極端に言えば、「詰まる位置」まで引き寄せるのだ。

「自分の体の前で振ることを意識できれば、スイングの過程でヘッドがバシッと返ってくる」と生島さんは説明する。ボールを捉えるポイントを近くにすれば、「こねる」動きだったものが、インパクトの瞬間にヘッドが走る「強いリストターン」へと変わる。弱点が一転、長所になる。

練習法としては、置きティーを使用する。「詰まる」と感じるほど近い位置にボールを置き、遠慮なく強くスイングを仕掛けていく。「バットが出てこない」と怖がる必要はない。詰まる位置で振ることで、ちょうどいいタイミングで手首が返り、「ヘッドが走る感覚」を掴めるはずだ。（First-Pitch編集部）