2025年にはチーム最多の71試合に登板し5勝1敗をマークドジャースは6日（日本時間7日）、アンソニー・バンダ投手をメジャー40人枠から外した。レッズからウェーバーで獲得したベン・ロートベット捕手の枠を空けるための措置で、事実上の戦力外（DFA）となる。ワールドシリーズ連覇に貢献した鉄腕の退団に、SNSでは「バンダあああああ」と悲鳴が上がっている。32歳のバンダは2024年5月に加入。同年は48試合登板で3勝2敗2セーブ、