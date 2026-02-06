ロッテOBの大谷智久氏、成田翔氏が新たにテクニカルコーチを務めるロッテが運営する野球教室「マリーンズ・ベースボールアカデミー」は6日、2026年度スクール生（2026年4月〜2027年3月）の募集を7日午後6時から開始すると発表した。一部クラスを除き、先着順での入会となる。マリーンズ・ベースボールアカデミーは地域の子どもたちに野球の楽しさと技術を伝えることを目的に、球団OBの藤田宗一氏、塀内久雄氏をはじめとした元