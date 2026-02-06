ロッテOBの大谷智久氏、成田翔氏が新たにテクニカルコーチを務める

ロッテが運営する野球教室「マリーンズ・ベースボールアカデミー」は6日、2026年度スクール生（2026年4月〜2027年3月）の募集を7日午後6時から開始すると発表した。一部クラスを除き、先着順での入会となる。

マリーンズ・ベースボールアカデミーは地域の子どもたちに野球の楽しさと技術を伝えることを目的に、球団OBの藤田宗一氏、塀内久雄氏をはじめとした元プロ野球選手や、教員免許を取得したテクニカルコーチが指導。千葉5拠点（美浜校、習志野校、市川国府台校、市川妙典校、柏校）で活動している。

また、専門的かつ高度な技術指導を行うアドバンスクラスや、自宅にいながらスマートフォンなどで指導を受けられるムービーレッスンクラスなど、全29クラスを展開している。入会は、球団公式サイト内のアカデミーページより申し込む。活動内容や各クラスの詳細などの情報もアカデミーページで確認できる。

2026年度より、球団OBの大谷智久氏、成田翔氏がテクニカルコーチに就任した。成田氏は「野球の技術向上はもちろん、野球を心から楽しみ、仲間とともに成長できる環境が整ったアカデミーです。プロ野球選手としての経験を生かし、一人ひとりの目標やレベルに合わせた指導を行っていきたいと考えています。野球がもっと好きになる、夢に向かって挑戦できる時間を一緒につくっていきましょう」とコメントしている。（First-Pitch編集部）