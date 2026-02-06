リンドーアは保険の問題で出場辞退が発表されていた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するプエルトリコ代表の最終ロースターが5日（日本時間6日）、WBC,Inc.から発表された。保険問題で出場辞退が発表されていた主将フランシスコ・リンドーア内野手（メッツ）の名前はなかった。優勝候補のプエルトリコ代表だが、リンドーアの他、カルロス・コレア内野手（アストロズ）、ホセ・ベリオス投手（ブルージェイ