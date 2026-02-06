番組でのサプライズ共演から2日…楽屋を訪れた澤村氏から“神対応”お笑いコンビ「麒麟」の川島明さんが5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。元ロッテ、巨人などで活躍し、昨季限りで引退した澤村拓一氏から、現役時代に使用していたグラブをプレゼントされたことを明かした。「ボケが現実になりました」と感謝を綴っている。川島さんがMCを務めるTBS系情報バラエティ番組「ラヴィット！」の3日放送回では、澤村氏がサプライ