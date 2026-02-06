番組でのサプライズ共演から2日…楽屋を訪れた澤村氏から“神対応”

お笑いコンビ「麒麟」の川島明さんが5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。元ロッテ、巨人などで活躍し、昨季限りで引退した澤村拓一氏から、現役時代に使用していたグラブをプレゼントされたことを明かした。「ボケが現実になりました」と感謝を綴っている。

川島さんがMCを務めるTBS系情報バラエティ番組「ラヴィット！」の3日放送回では、澤村氏がサプライズ出演。大の巨人ファンである川島さんが「こんな形で会いたくなかった！」と取り乱すなど、大きな反響を呼んでいた。

それから2日。川島さんは「『#ラヴィット！』にサプライズ出演していただいた澤村拓一さんと今日も収録で一緒だったのですが」と報告。「わざわざ楽屋にきて使用されてたグローブを本当にプレゼントしてくださいました」と、思いがけない贈り物を受け取ったことを明かした。

番組内で武豊氏からプレゼントで鞭もらった川島さんは澤村氏に「グローブないんですか？」と無茶振りをしていた。それから2日後にまさかのプレゼント。「ボケが現実になりました。澤村さん本当にありがとうございます！」と感激の様子。澤村氏は日米通算549試合に登板した実績を持つ右腕。番組での共演をきっかけに、ファンでもある川島さんにとって忘れられない“宝物”となったようだ。（Full-Count編集部）