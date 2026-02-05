人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のリーダー・シルクロードさんが2026年2月3日に個人のYouTubeチャンネル「ロードシルク」を更新し、撮影中のアクシデントにより筋肉断裂を起こすなど年始から災難続きだと報告した。鬼ごっこ企画で足をひねる「大怪我しました」と題した動画でベッドの上に座り込むシルクロードさんは、「この姿を見てわかる通りの感じでございます」とし、包帯でぐるぐる巻きにした左足と松葉づえを披露。