「整形してるんですか？」。会社員として働く女性は、ハッキリとした顔立ちの美人だと評判なこともあり、職場の同僚や後輩の女性から、そう尋ねられることが少なくないという。美しくなるための美容整形を公言する芸能人やインフルエンサーが増えている影響もあってか、一般の人でも整形を隠さないケースが見られるようになった。そんな風潮もあり、尋ねてくる側は、顔の整形をポジティブな意味合いで捉えているのかもしれない。ど