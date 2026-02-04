「最近、大きな買い物はしていないはずなのに、なぜか家が片づかない…」そんな違和感を覚えたことはありませんか？片づけのプロ・下村志保美さんによると、片づけ相談の現場では「ものを増やしていないのに、なぜか散らかる」という声をよく耳にするそうです。じつはこの感覚、気のせいではありません。片づかない原因は、日々の暮らしのなかにひそむ“ある見落とし”にあるのだとか。詳しく教えてもらいました。当てはまるもの