「最近、大きな買い物はしていないはずなのに、なぜか家が片づかない…」そんな違和感を覚えたことはありませんか？ 片づけのプロ・下村志保美さんによると、片づけ相談の現場では「ものを増やしていないのに、なぜか散らかる」という声をよく耳にするそうです。じつはこの感覚、気のせいではありません。片づかない原因は、日々の暮らしのなかにひそむ“ある見落とし”にあるのだとか。詳しく教えてもらいました。

当てはまるものがあったら、ものを減らすタイミング

家が散らかる原因は、買いすぎだけではありません。

じつは多くの家庭で、「自分では買ったつもりのないもの」が、気づかないうちに少しずつ増えています。

【写真】忘れられがちな試供品の山

なんとなく取っておいた紙類や容器など。「そのうち使うかも」と思って残したものが積み重なり、いつの間にか収納を圧迫…。これは、片づけ相談の現場で本当によく見かける光景です。

そこで今回は、片づけのプロとして数多くの家庭を見てきた経験から、「意識しないまま増えやすいもの」をランキング形式で紹介します。

「うちにもあるかも？」と感じたら、それは見直しのサイン。家が散らかる原因を知ることで、無理なく整うヒントが見えてきますよ。

家の中で気づくと増えているもの：1〜5位

まずは、多くの家で発見されやすい「増えがちなもの」1〜5位を確認してみましょう。

●1：紙袋

「なにかに使えそう」「人に渡すときに便利」と思って取っておきがちですが、実際に使われるのはごく一部。気づけば、クローゼットや棚の上で場所を取っていることが少なくありません。

●2：試供品・おまけ

化粧品や日用品の試供品は、「旅行用に」と思って保管されがちです。しかし、使うタイミングを逃し、そのまま引き出しの奥に眠ってしまいます。

●3：郵便物・チラシ

一度目をとおしただけで「あとで整理しよう」と置かれた紙類は、そのまま定位置になりやすい代表例です。

●4：子どもの学校プリント

必要か不要か判断しづらく、「とりあえず保管」でたまりがち。気づくと、同じ内容のプリントが何枚も残っていることもあります。

●5：ノベルティ

無料でもらえる文房具や雑貨は、「せっかくだから」と家に持ち帰ってしまいやすいもの。しかし、使われないまま場所を占領しているのが現実です。

家の中で気づくと増えているもの：6〜10位

1〜5位の中で「自分の家にもある！」と思ったものはいくつありましたか？ 6位以降のものでも、棚の奥などをのぞいてみると、ひょっとしたら、記憶のないものが眠っていたりするかもしれませんよ。

●6：レジ袋

「ゴミ袋として使うから」と取っておくものの、使用頻度よりも家に持ち帰る袋の量の方が多く、結果として永遠と増え続けてしまいます。

●7：あき箱

デザインがすてきだったり、つくりが丈夫な箱ほど、「なにかに使えそう」と残されます。ですが、使われるケースはじつはごくわずか。

●8：使いかけの文房具

ペンやノート、メモ帳などは、最後まで使い切られずに増えがちです。使えるけれど、使われていない状態のまま残っていきます。

●9：もらいもののタオル

新品のまましまわれ、「いつか使おう」と思われ続けています。結果的に、家にある枚数を把握できなくなります。

●10：ケーブル類

なんの機器に使っていたのか分からず、捨てられないまま残ります。使わないけれど、判断できない典型例です。

ものが増える原因は「役割が決まっていないから」

なぜ、これらのものは増えてしまうのでしょうか？

これらに共通しているのは、「捨てられないから」ではありません。どうするかを決めていないことが原因です。

「使うかもしれない」

「いつか必要になるかもしれない」

そう思いながら判断を先送りにすると、ものは自然と家に居場所をつくってしまいます。片づけとは、捨てる作業ではなく、「役割を決める作業」です。

今日やってほしいことは、とてもシンプル。家の中で「買っていないのに増えたもの」を3つ探してみてください。

そして、それぞれに

・今使う

・保管する

・手放す

この3つのうち、どれかを決めるだけで十分です。

完璧に片づける必要はありません。自分にとって必要なものの判断が正しくできるようになると、家は少しずつ、確実にものが増えにくくなっていきます。

「買っていないのになぜか増えるもの」に気づけたとき、暮らしは自然と軽くなっていくはずです。