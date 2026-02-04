財布やスマホを拾って、警察署や交番に届けたことがあるという方もいると思います。年々増加する落とし物への対策として、県警は北島町に2024年に遺失物センターを開設しました。開設から1年、その運用状況を取材しました。 （記者）「遺失物センターが北島町に完成して約1年が経過しました。現在どのように稼働しているのでしょうか？」 落とし物を専門に扱う遺失物センター。徳島板野警察署の隣に、約36