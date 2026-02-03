日常の気になる疑問を解決！電子レンジの真ん中が温まりづらいって本当？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.電子レンジの真ん中が温まりづらいって本当？A.“場所の問題”ではなく、食材の水分量と形が原因です（家電ライター藤山哲人さん）「電子レンジは真ん中が温まりづらいと思われがちですが、それは誤解です」と話すのは、家電ライターの藤山哲人さん。「フラットテ