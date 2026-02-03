【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXは2日、人工知能（AI）開発企業xAIを買収し、統合したと発表した。年内にも計画される新規株式公開（IPO）を前に事業再編を本格化させる。マスク氏は2025年に交流サイト（SNS）のX（旧ツイッター）をxAIに統合したばかり。今回の買収は、自身が率いる企業を一体運営する戦略の一環と位置付けられる。AI開発には巨額の設備投資や電力が必要となる