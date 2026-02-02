絵本編集者として活躍し、多数の著書ももつ末盛千枝子さん（84歳）。最初の夫、そして再婚した夫と長男が先立ち、東京から移住後、現在は岩手県でひとり暮らしをしています。そんな末盛さんの楽しみは朝ごはん。とくにお気に入りの「特別メニュー」があるそう。今回、末盛さんが大切にしている「食の思い出」について紹介します。※ この記事は『今だからわかること 84歳になって』（KADOKAWA刊）を一部抜粋・再構成して作成してい