以前に比べると、理解が広まったように感じられる「うつ病」。しかし、うつ病の人が最初に受診する医療機関については、64.7％が「内科」であり、最初からうつを疑って精神科を受診する人は全体の6％にとどまるとするデータがあるとされています。それほど、うつ病は本人や家族、場合によっては医師であっても、早期に気づくことが難しい疾患であることがうかがえます。そこで、精神科医として25年間、のべ20万人の患者を診て