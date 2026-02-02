劇毒と言ってもいい犯罪小説であった。増島拓哉『飢える骸』（KADOKAWA）は、この場で紹介していいかどうか少し悩む、暴力の祭典を描いた犯罪小説である。帯に大沢在昌が「やりすぎだろ、増島。」という推薦文を寄せていたので何事かと思って読み始めたのだが、開巻数ページで理由がわかった。そう言いたくなるのも無理はない。本宮悠太という男が誘拐される場面から物語は始まる。誘拐の実行者は巌幹郎と名前が書かれるだけ