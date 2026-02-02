昨季は韓国プロ野球・斗山でプレードジャースはコール・アービン投手とマイナー契約を結んだ。スプリングトレーニングには招待選手として参加する。ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者ら米複数メディアが1日（日本時間2日）に伝えた。32歳のアービンは2019年にフィリーズでメジャーデビューした。アスレチックスへ移籍した2021年には32試合登板で10勝15敗、防御率4.24。2024年はオリオールズ、ツインズの2球団で29