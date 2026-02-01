最近、お気に入りのリップが似合わなくなった気がする…。それは、年齢を重ねて唇のボリューム感がなくなってきたり、肌がくすんできていたりするからかも。そのお悩みをメイクで簡単に解消したい！ということで、人気アップアーティスト・松岡奈央子さんに、40代、50代におすすめのリップメイクを教えていただきました。お悩み：リップカラー選びの迷子状態から脱出して、若々しい印象をつくりたい年齢を重ねて唇のしぼみや肌の