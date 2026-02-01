せいろを使えば、いつものパスタが驚くほど手軽にごちそう仕立てに！鍋でパスタをゆでている間にせいろを使って具材を蒸せば、いつもより短い時間でうま味がぎゅっと詰まった料理をつくれてしまいます。今回は、SNSでせいろレシピが話題のりよ子さんに、寒い季節の食卓にうれしい、せいろ初心者でも挑戦しやすい「アサリと香味野菜のパスタ」レシピを教えてもらいました。忙しい日のご飯づくりは「せいろ」にお任せ！忙しい日で