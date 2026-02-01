せいろを使えば、いつものパスタが驚くほど手軽にごちそう仕立てに！ 鍋でパスタをゆでている間にせいろを使って具材を蒸せば、いつもより短い時間でうま味がぎゅっと詰まった料理をつくれてしまいます。今回は、SNSでせいろレシピが話題のりよ子さんに、寒い季節の食卓にうれしい、せいろ初心者でも挑戦しやすい「アサリと香味野菜のパスタ」レシピを教えてもらいました。

忙しい日のご飯づくりは「せいろ」にお任せ！

忙しい日でも、温かくておいしい料理を食べられたらうれしいですよね。

【写真】パスタをゆでる鍋を活用して時短に！

「ごちそう感のある一品がラクにつくれるのがせいろのよさ。下ごしらえにスライサーやキッチンバサミを使ったり、味つけをシンプルにすれば、さらに手間をカットできます」（りよ子さん、以下同）

せいろから立ち上るホカホカの湯気で気持ちもほっこり。ぜひ試してみてくださいね。

●今回のレシピでは21cmのせいろを使用

2〜3人分のおかずがつくれて、万能に使える初心者向けサイズ。4人分のおかずをつくりたい人は、2段分用意してください。今回のレシピなら、材料を倍にして加熱時間を3〜5分追加すればOK。

ゆで鍋で同時調理。せいろでつくる簡単パスタ

せいろで手軽に本格イタリアン♪ 貝と野菜の蒸し汁がおいしいソースに。

●アサリと香味野菜のパスタ

【材料（2人分）】

スパゲティ 2束（200g）

アサリ（砂抜きずみ） 1パック（200g）

長ネギ 1／3本

春菊 1／2束

ショウガ（チューブ） 小さじ1

オリーブオイル、しょうゆ 各小さじ1

粗びきコショウ（黒） 少し



【つくり方】

（1） せいろに材料を入れる

長ネギは1cm幅の斜め切りにする。春菊は食べやすい長さに切る。せいろにクッキングシートを敷き、アサリ、長ネギ、春菊、ショウガを入れる。

（2） スパゲティをゆで、せいろを蒸す

鍋にたっぷりの湯を沸かし、塩（分量外）を適宜入れてスパゲティをゆで始める（表示時間より1分短めにゆでる）。その上に（1）のせいろをのせ、フタをして中火で5〜7分蒸す。

（3） 具材に味をつける

アサリの口があいたら鍋から外し、せいろの中でオリーブオイルとしょうゆをまぶしてあえておく。

（4） 仕上げる

スパゲティはゆであがったら湯をきり、器に盛る。（3）を蒸し汁ごとのせ、オリーブオイル（分量外）をかけてコショウをふる。

［1人分410kcal］

POINT

パスタをゆでる鍋でせいろを蒸せば一石二鳥！

せいろの基本の使い方Q＆A

せいろの使い方について、素朴な疑問を解消しておきましょう！

Q：専用の鍋も必要ですか？

A：せいろよりひと回り小さく、水平にのせられれば専用鍋は不要。市販の蒸し板があると、どんなサイズの鍋でもせいろに使えて便利！

Q：水洗いだけでいいのですか？

A：洗剤の成分が浸透してしまうので、洗うときは水かぬるま湯だけで。肉や魚などの気になる汚れはタワシやササラでしっかり落として。

Q：カビさせそうで心配です

A：しまい込まず、出しっぱなしで保管すればまずカビません。写真のように互い違いに重ねると、より風通しがよくなるのでおすすめ。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです